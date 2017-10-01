  • الأحد ١٠ محرم ١٤٣٩
  • الأحد , أكتوبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203739 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:41 الاقسام: منوعات  
(المنزل للبيع لسوء الجيرة).. إعلان يثير الجدل!

(المنزل للبيع لسوء الجيرة).. إعلان يثير الجدل!

إعلان مكتوب على جدران منزل معروض للبيع في مصر جدلاً تواصلياً بسبب الكلمات المستخدمة فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة بيت معروض للبيع كتب صاحبه على الجدران (المنزل للبيع لسوء الجيرة) متهماً جيرانه بالسوء.

وعلّق رواد مواقع التواصل على الصورة متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه ومؤكدين أنه لو كان جاداً في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

ومن خلال التعليقات، تبيّن أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء (جراج سيارات) والتسبب في إزعاجهم.

وتدخل المعلقون للصلح بين الطرفين وما زالت المحاولات جارية في هذا المجال.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4402 sec