إعلان مكتوب على جدران منزل معروض للبيع في مصر جدلاً تواصلياً بسبب الكلمات المستخدمة فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة بيت معروض للبيع كتب صاحبه على الجدران (المنزل للبيع لسوء الجيرة) متهماً جيرانه بالسوء.

وعلّق رواد مواقع التواصل على الصورة متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه ومؤكدين أنه لو كان جاداً في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

ومن خلال التعليقات، تبيّن أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء (جراج سيارات) والتسبب في إزعاجهم.

وتدخل المعلقون للصلح بين الطرفين وما زالت المحاولات جارية في هذا المجال.