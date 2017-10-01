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رقم الخبر: 203738 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:40 الاقسام: منوعات  
خالفت قواعد العمل ولم ترتد حزام الأمان.. فألصقوها بالحائط!

خالفت قواعد العمل ولم ترتد حزام الأمان.. فألصقوها بالحائط!

عوقبت موظفة في الصين لعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة إلى العمل بطريقة غريبة، حيث تم إلصاقها واقفة إلى الحائط بشريط من اللونين الأسود والأصفر، لفترة غير محددة من الزمن.

ولم يكشف عن اسم المرأة، التي انتشرت صورها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت على موقع (ويبو)، الأشهر في السوشيل ميديا بالصين، وهي متمترسة إلى الجدار في المكتب.

ونقلت تقارير أن المرأة خالفت قواعد العمل في الشركة التي تنتمي لها، والتي وضعت منذ نيسان/إبريل 2017، ومن ضمنها ما يتعلق بسلوك قيادة السيارات أثناء العمل.

وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة على هذه الوضعية، كان زميلان لهما يؤديان عملهما غير مبالين، أحدهما جالس على الكرسي في المكتب والثاني واقف منحنياً بجواره.

وقد نشرت الصور في حساب على الويبو بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الحالي، وكتب معها: (أنظروا إلى رفيقتي الجميلة في العمل، التي عثر عليها مديرنا وهي تقود السيارة دون ارتداء حزام الأمان).

ولم يتم التأكيد على أين تقع الشركة بالضبط أو اسمها، لكن التعليق الذي كتب مع الصور تضمن قواعد العمل في المكتب الذي من المفترض أن هذه الحادثة تخصه.

وتعاقب هذه القواعد غير المألوفة بأن يتم إلصاق من لا يرتدي حزام الأمان إلى الحائط بواسطة شريط لاصق.

أما ساعات العمل فهي من 11 صباحاً حتى الـ5 مساء، وأي شخص يأتي متأخراً أو مبكراً سيكون عليه الدخول زاحفاً إلى المكتب أو الخروج منه بهذه الطريقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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