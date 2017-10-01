ولفتت الشرطة الى ان الحمار فيتوس ربما يكون قد أخطأ الظن بين المكلارين البرتقالية الفخمة المتوقفة بجانب منزله وجزرة عملاقة عندما عاد بظهره ودمر الطلاء وقطع ألياف الكربون في السيارة.
وبحسب موقع (هاف بوست)، فان زاهن ترك سيارته البرتقالية من نوع (فولكانو مكلارين سبايدر 650) بجانب حقل، حيث كان الحمار فيتوس يرعى، في 15 أيلول من العام الماضي في ولاية هسن الأميركية. وعندما عاد رجل الأعمال، البالغ من العمر 49 عاماً، قال إنه صُدم لرؤية الحيوان الجائع يقضم سيارته الرياضية الباهظة الثمن.
ولفت (هاف بوست) الى انه في حين غطت تأمينات مكلارين لمالك السيارة تكلفة معظم الأضرار، كان لا يزال ماركوس يحتاج الى 6000 يورو. ويسعى رجل الأعمال للتعويض من شركة تأمين صاحب الحمار لتغطية التكلفة، وقد رفضت شركة التأمين الدفع، معتبرةً أنه كان ينبغي اختيار مكان أفضل لايقاف السيارة ومن المقرر الآن أن تبتَّ محكمة مدنية فى غيسن بالقضية.