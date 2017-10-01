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رقم الخبر: 203736 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:38 الاقسام: منوعات  
حمار يقضم سيارة باهظة الثمن ويكلّف صاحبه آلاف الدولارات

حمار يقضم سيارة باهظة الثمن ويكلّف صاحبه آلاف الدولارات

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن محكمة ولاية جيسن أيدت صاحب سيارة منلارين رجل الأعمال ماركوس زاهن الذي رفع دعوى ضد مالك حمار بعد أن رفض المالك دفع الأضرار الناجمة عن اصطدام الحمار بمؤخرة السيارة في حادثة وقعت في ايلول الماضي، وقررت المحكمة الزام صاحب الحمار بدفع 6800 دولار لمالك السيارة.

ولفتت الشرطة الى ان الحمار فيتوس ربما يكون قد أخطأ الظن بين المكلارين البرتقالية الفخمة المتوقفة بجانب منزله وجزرة عملاقة عندما عاد بظهره ودمر الطلاء وقطع ألياف الكربون في السيارة.

وبحسب موقع (هاف بوست)، فان زاهن ترك سيارته البرتقالية من نوع (فولكانو مكلارين سبايدر 650) بجانب حقل، حيث كان الحمار فيتوس يرعى، في 15 أيلول من العام الماضي في ولاية هسن الأميركية. وعندما عاد رجل الأعمال، البالغ من العمر 49 عاماً، قال إنه صُدم لرؤية الحيوان الجائع يقضم سيارته الرياضية الباهظة الثمن.

ولفت (هاف بوست) الى انه في حين غطت تأمينات مكلارين لمالك السيارة تكلفة معظم الأضرار، كان لا يزال ماركوس يحتاج الى 6000 يورو. ويسعى رجل الأعمال للتعويض من شركة تأمين صاحب الحمار لتغطية التكلفة، وقد رفضت شركة التأمين الدفع، معتبرةً أنه كان ينبغي اختيار مكان أفضل لايقاف السيارة ومن المقرر الآن أن تبتَّ محكمة مدنية فى غيسن بالقضية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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