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رقم الخبر: 203734 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:35 الاقسام: منوعات  
خمسيني يبتز مطاعم بطريقة مبتكرة

خمسيني يبتز مطاعم بطريقة مبتكرة

اعتقلت السلطات الألمانية رجلاً عمره 55 عاماً للإشتباه في تهديده بتسميم أطعمة متجر ما لم يحصل على مبلغ كبير.

وذكرت الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية بادن- فورتمبرغ أن الرجل الذي اعتقل يوم الجمعة الماضية مشتبه به في محاولة ابتزاز.

وتلقت السلطات، وشركات، رسالة عبر البريد الإلكتروني هذا الشهر تتضمن تهديداً بتسميم طعام غير محدد في فروع متاجر تجزئة ألمانية الألمان داخل البلاد وخارجها، ما لم يتم دفع أكثر من 10 ملايين يورو (11.8 مليون دولار) بحلول، السبت.

وجاء في الرسالة تحذير للسلطات بأن سماً وضع في 5 عبوات لأغذية الأطفال في محال تجارية قريبة من الحدود الجنوبية لألمانيا.

وتوصل المسؤولون للعبوات ووجدوا أنها تحتوي على (إيثيلين غليكول)، وهو مركب مضاد للتجمد، لكنهم قالوا إنه لا يوجد أي دليل على أن بها سما.

وتوصلت السلطات للمشتبه به عقب تفريغ محتويات كاميرا مراقبة بالمتجر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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