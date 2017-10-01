حين يضج جميع الناس بذم التدخين والتحذير منه وأنه آفة وخراب ودمار.. يطلع لك أحدهم ويحكي لك عن فوائد التدخين!! المدخن يخاف منه الكلب ولا يعظه!! ليه؟ لأنه يحمل عكازاً بيده..

والمدخن يخاف منه السارق ولا يقرب داره!! لأنه في حالة سعال طوال الليل مما يوهم الحرامي أنه مستيقظ.. والخ الخ من هذه الفوائد على هذه الشاكلة.. وكلها توحي لك ان الزلمه يريد أن (يغرّد خارج السرب)!! الكل يحكي عن الضرر وهو يحكي عن الفوائد!!..

على هذه الطريقة أنا اليوم أريد أن أغرد خارج سرب الناس الذين يذمون مملكة آل سعود.. ويقول أنها آفة وخراب ودمار وتكفير وذبح ومفخخات ازهاق أرواح وسيول الدماء من نيجيريا الى الفليبين مروراً بسوريا وليبيا والعراق واليمن والخ الخ..

لا يا نور عيني.. الصورة ليست سوداء بالكامل بل أنه توجد فيها نقطة بيضاء حتى لو كانت صغيرة جداً جداً ولا ترى بالعين المجردة ولكن هنالك أمل بأن تكبر هذه النقطة البيضاء وتكبر.. وتكبر الى أن تصبح بحجم بيضة الدجاجة.. وهنا سيدوخ علماء الوهابية.. من أين جاءت هذه البيضة؟ من دجاجة طبعاً.. أين هذه الدجاجة وما هو أصلها.. طبعاً أصلها من بيضة.. أيهما الأول البيضة ام الدجاجة!! بدل الدوخة.. هاتوا الدجاجة لنذبحها على الطريقة الشرعية ونعمل بلحمها مخلمة دجاج.. وهاتوا البيضة لنعمل منها (اومليت).

لا تصدع رؤوسنا يا رجل يا عجوز بكثرة كلامك وأحجية البيضة والدجاجة.. شو هي النقطة البيضاء اللي شفتها في سواد مملكة آل سعود؟ الجواب يا عيوني هو القرار الأخير لجلالة الملك سلمان والقاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

نعم أنه قرار تاريخي وانجاز وطني ومنحة اجتماعية واصلاح ديني وتطور فيزيائي وكيميائي وتقدم اقتصادي.. والباقي عليكم أحبتي.. أنتم ضيفوا له من الديباجات والألقاب ما تشاؤون لأنني تعبت.. المهم هو قرار عظيم وكبير ونصر مؤزر في تاريخ المملكة العربية السعودية.. الآن سيسمح للمرأة السعودية أن تقود سيارة.

أرجوكم أحبتي لا تتصورا أني اسخر من الموضوع.. واذا لم تصدقوا هذه الأوصاف.. راجعوا ردود الأفعال التي صدرت في كل العالم وأولها صدر عن الإدارة الأمريكية حيث علّقت الناطقة بإسم الخارجية هيدر نوبرت بالقول: (انها خطوة ايجابية جداً) وأردفت: (نحن في غاية السعادة).

ولما تسمعوا أحبتي ردود الأفعال تتصوروا أن المملكة قررت الغاء التطرف والتكفير والوهابية أو اجراء الانتخابات وستكون حرية وحكومات منتخبة والخ الخ.. ولما تطلعوا على التفاصيل تروا أن كل هذا المديح والإطراء على أن جلالة الملك سيسمح للمرأة السعودية بأن تقود سيارة!!.