أعلن مدير وكالة بل الادبیة بإن الهدف الرئيسي من تقديم وعرض الاعمال والمصنفات الإيرانية من قبل المؤلفين والناشرين الإيرانيين بمعرض فرانکفورت الدولي للكتاب هو الحصول علی حقوق بیع وتأليف ونشر وترجمة أعمالهم.

وشارکت وکالة بل الادبیة في معرض الکتاب في فرانکفورت لعام 2016 بأکثر من مائة عنوان في مجال الادب القصصي والاطفال والاحداث والدراسات الاسلامیة والایرانیة والدفاع المقدس.

کما قامت هذه الوکالة وعبر هذا المعرض بالالتقاء بواحد وثلاثین من مدراء دور النشر واصحاب حق النشر من مختلف دول العالم حیث تم بهذا الخصوص الاتفاق علی تفویض حقوق النشر لأکثر من 20 عنوان من الکتب في مجال الادب القصصي للوکالات الاجنبیة بالمعرض.

ونوه مجید جعفري اقدم بمعرض فرانکفورت الدولي للکتاب معتبراً ذلك بأنه أکبر وأهم معرض للکتاب في العالم من حیث تبادل حقوق النشر والترجمة وسهولة التعامل مع سائر الناشرین والوکالات الادبیة والقائمین علی حقوق النشر.

وأعتبر مدیر وکالة بل الادبیة بأن الهدف الاساس من المشارکة بمعرض الکتاب في فرانکفورت هو عرض الکتب والاعمال الایرانیة وبیع حقوق النشر والترجمة لهذه الکتب حیث تم بهذا الخصوص إعداد کتالوج خاص لتقديم الاعمال الخاصة بأدب الاطفال والاحداث وکذلک القصص وروایات ستة عشر کاتباً ایرانياً.

وأکد جعفري اقدم بأن الناشرین الایرانیین بامکانهم وعبر هذه الوکالة الادبیة تبادل حقوق النشر مع زملائهم في معرض فرانکفورت حیث تم عقد 50 لقاءاً بهذا الخصوص في الدورة السابقة للمعرض فیما یجري العمل علی عقد لقاءات مع دور نشر مهمة في ایطالیا وفرنسا وبریطانیا ولبنان ومصر وکوریا الجنوبیة والمانیا والسوید للتوقیع علی مذکرات تفاهم مع هذه الدول بهذا الخصوص.

وأکد مدیر وکالة بل الادبیة علی النیة لعرض کتب خاصة مثل "رباعیات الخیام" و"منطق الطیر" وقصص رومیة" بمعرض فرانکفورت وأضاف بأن هذه الوکالة تعرض عادة 200 عنوان کتاب بالمعرض مع عرض اثنین أو ثلاثة کتب خاصة.