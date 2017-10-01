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رقم الخبر: 203719 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:17 الاقسام: ثقافة وفن  
مخرج إكوادوري ينال جائزة مهرجان المدينة بطهران

مخرج إكوادوري ينال جائزة مهرجان المدينة بطهران

قامت الوزارة الخارجية ووزارة الثقافة والتراث الثقافي ورابطة السينمائيين في الإكوادور والسفارة الإيرانية في كيتو بتكريم وتقدير المؤلف والمخرج الإكوادوري «دانيال يبيز» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان «المدينة» الدولي السادس في العاصمة طهران.

وقام سعادت آقا جاني السفير الإيراني في كيتو بتقديم الجائزة إلى «دانيال يبيز» (Daniel Yepez) الذي شكر القائمين على مهرجان المدينة السينمائي..

وتم عرض فيلم «الحياة» الوثائقي من إخراج «دانيال يبيز» للحضور واعتبر الأخير بعد استلام الجائزة، المهرجان فرصة لازدهار مواهب المخرجين الشباب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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