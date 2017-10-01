مخرج إكوادوري ينال جائزة مهرجان المدينة بطهران قامت الوزارة الخارجية ووزارة الثقافة والتراث الثقافي ورابطة السينمائيين في الإكوادور والسفارة الإيرانية في كيتو بتكريم وتقدير المؤلف والمخرج الإكوادوري «دانيال يبيز» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان «المدينة» الدولي السادس في العاصمة طهران.