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رقم الخبر: 203718 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:18 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان طوكيو الدولي يختار المخرج ميركريمي عضوا للجنة التحكيم

مهرجان طوكيو الدولي يختار المخرج ميركريمي عضوا للجنة التحكيم

يستعد المخرج الايراني رضا ميركريمي للسفر إلى اليابان للمشاركة في مهرجان طوكيو السينمائي، حيث تم اختياره عضوا في لجنة تحكيم القسم الرئيسي (التنافسي) للمهرجان.

وبحسب الانباء الواردة فان مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بدورته الثلاثين يقام في الفترة بين 25 أكتوبر والثالث من نوفمبر المقبلين في اليابان.

والى جانب الكاتب المخرج الايراني رضا ميركريمي، تضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام المخرج البلجيكي مارتين بروفست والممثل الياباني ماساتوشى ناكاسه والمخرج والممثل الصيني فيكى جائو فاي. وتمنح هذه اللجنة، الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وأفضل مشاركة فنية. وتتنافس 15 فيلما في القسم التنافسي للمهرجان التي تمثل غالبيتها قارة آسيا العريقة. ويمثل ايران في هذا المهرجان، فيلم «اِو» (بمعنى البيت في اللغة التركية) للمخرج أصغر يوسفي نجاد والذي يشارك في القسم الرئيسي للمهرجان .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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