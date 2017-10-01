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رقم الخبر: 203715 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:13 الاقسام: اجتماعيات  
حِيَل تجعلك تتخطى يومك السيء في العمل

حِيَل تجعلك تتخطى يومك السيء في العمل

قد تتعرض في العمل لبعض الظروف والمشاكل التي تؤثر على يومك وتجعله سيئا، والتي من الممكن التغلب عليه ببعض الحيل.

وذكر تقرير نشره الموقع الأمريكي «هيلث» خدعا عقلية يمكن استخدامها  لتغيير الأيام السيئة التي تواجهها أثناء العمل وتجعلها جيدة، وهي تتضمن الآتي:

-اقبل الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها: لا تضيع وقتك في محاولة للسيطرة على الأشياء التي لا تستطيع التحكم فيها.

-اسأل نفسك عن الخطأ: إذا كنت تعرضت لموقف سيء لا تلوم نفسك على الفور وقم بطرح العديد من الأسئلة على نفسك والبحث عن السبب لتجنب ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.

-قم باتخاذ خطوة ايجابية: إذا كنت تشعر أن العالم كله ضدك وتشعر أن حالتك المزاجية منخفضة اتخذ خطوة ايجابية كالمشى أو غيرها من الأشياء التي تحسن الحالة المزاجية.

-التنظيم : نظم وقتك بداية من الاستيقاظ والاستعداد وإعداد وجبة إفطار صحية والذهاب للعمل، وبعد الانتهاء من العمل العودة للمنزل والنوم  وقم بترتيب الأشياء المحيطة بك كمكتبك وغرفتك فلا تجعل الفوضى تؤثر على حواسك.

-لا تحاول التسرع في حل مشكلة كبيرة : إذا كنت تعرضت لمشكلة كبيرة فلا تتسرع في حلها، لأن المشاعر السلبية تؤدي إلى قرارات سيئة، فمن الممكن الاستماع للموسيقى الهادئة أو شرب كوب من الشاي وقم بالتفكير في حل للمشكلة.   

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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