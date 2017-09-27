أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر "سوبير لال" بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية وقال إنها "بدأت بداية قوية جدا".

وقال لال" كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أن النتائج إيجابية على الرغم من أن مصر طلبت إعفائها من بعض الأهداف في يونيو، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.

لكن الصندوق قال إن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار، موضحاً أنه "إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية".