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رقم الخبر: 203697 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 20:48 الاقسام: عربيات  
أمريكا تدعو السودان للتحقيق في مواجهات بمخيم بدارفور

أمريكا تدعو السودان للتحقيق في مواجهات بمخيم بدارفور

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، السودان إلى إجراء "تحقيق شامل وشفاف" في صدامات دارت، الجمعة الماضية، في مخيم بدارفور بين قوات الأمن ونازحين وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.

وبحسب وكالة " فرانس برس" قالت السفارة الأميركية في السودان في بيان على "فيسبوك" إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة" من جانب القوات الحكومية السودانية.

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعو الحكومة بشكل فوري إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في الواقعة التي قد تكون قوات الأمن السودانية أطلقت خلالها النار على النازحين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص".

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن الخرطوم إذا وجدت أن حكومة السودان تحرز تقدما مستمرا في صعيد الاستقرار وفرض الامن بنهاية فترة المراجعة الممتدة (3 شهور).

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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