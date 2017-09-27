وبحسب وكالة " فرانس برس" قالت السفارة الأميركية في السودان في بيان على "فيسبوك" إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة" من جانب القوات الحكومية السودانية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعو الحكومة بشكل فوري إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في الواقعة التي قد تكون قوات الأمن السودانية أطلقت خلالها النار على النازحين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص".
وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن الخرطوم إذا وجدت أن حكومة السودان تحرز تقدما مستمرا في صعيد الاستقرار وفرض الامن بنهاية فترة المراجعة الممتدة (3 شهور).