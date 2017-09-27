تمكنت وحدات الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية من إيقاف 3 عناصر تكفيرية يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وذلك في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن أجهزتها الأمنية أوقفت عنصرا تكفيريا عمره 24 عاما في ولاية المهدية جنوبي البلاد، حيث اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمده تحميل تدوينات وصور عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الإجتماعي (فيس بوك) يشيد فيها بتنظيم (داعش) الإرهابي ويمجد الإرهاب ويحرض عليه.

كما ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصر تكفيري عمره 33 عاما بمدينة قرمبالية في ولاية نابل شمال شرقي البلاد، حيث قام بتحميل تدوينات على حسابه الشخصي على (فيس بوك) تمجد أيضا التنظيم الإرهابي المذكور. كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي في ولاية أريانة شمال غربي البلاد من القبض على عنصر تكفيري عمره 25 عاما اعترف خلال التحريات معه بتبنيه للفكر التكفيري.