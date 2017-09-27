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|رقم الخبر: 203695
|تاريخ النشر: أيلول 27, 2017
|الوقت: 20:43
|الاقسام: عربيات
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حفتر يبحث في روما ملفي الإرهاب والمهاجرين وسبل استقرار ليبيا
أجرى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مباحثات في روما مع وزيري الدفاع والداخلية الإيطاليين، حول السبل الكفيلة باستقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب الدولي وضبط تدفق المهاجرين.
كما التقى حفتر أيضا قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غرازيانو.
ومساء الثلاثاء التقى حفتر وزير الداخلية ماركو مينيتي، بحسب ما أعلن الاخير.
وقال وزير الداخلية الايطالي عقب اللقاء "لدينا هدف مزدوج هو ادارة تدفق اللاجئين وارساء الاستقرار في ليبيا".
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