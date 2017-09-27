حفتر يبحث في روما ملفي الإرهاب والمهاجرين وسبل استقرار ليبيا أجرى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مباحثات في روما مع وزيري الدفاع والداخلية الإيطاليين، حول السبل الكفيلة باستقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب الدولي وضبط تدفق المهاجرين.