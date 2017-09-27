أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات ضبطت الاربعاء، في بلدة خربة يونين في جرود عرسال، ست عبوات مجهزة للتفجير تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام.

وأضاف الجيش، في بيان له الاربعاء" أنه تم العثور أيضا داخل إحدى المغارات التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية على عدد من المتفجرات والأحزمة الناسفة، وتم تفكيكها".