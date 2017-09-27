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رقم الخبر: 203694 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 20:41 الاقسام: عربيات  
الجيش اللبناني: العثور على 6 عبوات مجهزة للتفجير في جرود عرسال

الجيش اللبناني: العثور على 6 عبوات مجهزة للتفجير في جرود عرسال

أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات ضبطت الاربعاء، في بلدة خربة يونين في جرود عرسال، ست عبوات مجهزة للتفجير تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام.

وأضاف الجيش، في بيان له الاربعاء" أنه تم العثور أيضا داخل إحدى المغارات التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية على عدد من المتفجرات والأحزمة الناسفة، وتم تفكيكها".

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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