  • الأربعاء ٦ محرم ١٤٣٩
  • الأربعاء , سبتمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203693 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 20:38 الاقسام: عربيات  
وفاة كابتن طائرة شحن إماراتية وهبوطها في الكويت

وفاة كابتن طائرة شحن إماراتية وهبوطها في الكويت

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الاربعاء، وفاة أحد طياريها على متن رحلتها رقم " EY927 " لخدمات الشحن التي كانت متجهة من أبوظبي إلى أمستردام بعد إصابته بعارض صحي طارئ في وقت مبكر من انطلاق الرحلة ليتم تحويل الطائرة إلى مطار الكويت الدولي من قبل مساعده.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت في بيان صحفي، الأربعاء، أن برج المراقبة تلقى بلاغا في تمام الساعة السابعة صباحا من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة وهبطت الطائرة بسلام.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: أبوظبي/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec