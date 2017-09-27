شهدت منطقة الدراز المحاصرة في البحرين الثلاثاء انتشارًا أمنيًّا واسعًا، حيث قام منتسبو الأجهزة الأمنية باقتحام المنطقة والاعتداء على المظاهر العاشورائية عبر إزالة اللافتات الحسينية وصور آية الله الشيخ عيسى قاسم والمعتقلين والشهداء.

وفي السياق نفسه، شدَّدت السلطات الأمنية من حصارها على المنطقة المحاصرة منذ أكثر من سنة، ووضعت المزيد من الحواجز الإسمنتية عند المدخل الرئيس للدراز.

وعلى الرغم من الحصار الأمني المشدد، كان أهالي الدراز قد قاموا بتعليق لافتات حسينية وصور لمرجعياتهم الدينية في البلاد خاصة آية الله قاسم، لإحياء ذكرى عاشوراء.

يذكر أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة اعتداءات مماثلة، حيث قام منتسبو الأجهزة الأمنية في 22 أيلول/ سبتمبر الحالي بالاعتداء على المظاهر العاشورائية استكمالاً لممارسات ممنهجة من قبل السلطات الأمنية في عاشوراء".