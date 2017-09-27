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الحكومة العراقية تقرر فرض حظر مشروط للرحلات الجوية الدولية من والى كردستان واخضاع المنافذ الحدودية في الاقليم للحكومة الاتحادية
للمزید
رقم الخبر: 203691
تاريخ النشر: أيلول 27, 2017
الوقت: 20:32
الاقسام: منوعات
استفتاء كردستان العراق!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
استفتاء
كردستان العراق
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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