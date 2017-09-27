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رقم الخبر: 203686 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:50 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران وبلغاريا تؤكدان رغبتهما في توثيق التعاون الثقافي

ايران وبلغاريا تؤكدان رغبتهما في توثيق التعاون الثقافي

التقت مستشارة رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية «اشرف بروجردي» نظيرتها البلغارية «ايرنيا نيكولوا غريكوف» حيث اكدت المسؤولتان خلال اللقاء على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثقافية بين البلدين.
وقدمت بروجردي خلال هذا اللقاء الذي حضرته ايضا مستشارة الرئيس البلغاري في شؤون السياسة الخارجية «ورونيكا اروبتسفوا»، قدمت شرحا حول نشاط المنظمة واكدت ان التعاون الثقافي بين ايران وبلغاريا من شأنه أن يسهم في تبادل الاراء بين العلماء والباحثين ويقدم صورة صحيحة عن الثقافة الايرانية والبلغارية الى شعبيهما.
وفيما اشارت الى اهمية دور الثقافة في تعرف الشعبين الايراني والبلغاري على بعضهما البعض، اكدت ان المؤسسات الثقافية لدى البلدين بما فيها المكتبة الوطنية قادرة على فتح المجال امام تعزيز التعاون الثقافي.
من جانبها رحبت غريكوف بالوفد الايراني قائلة ان هذه االزيارة تعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثقافية.
واشادت بنشاط الملحق الثقافي الايراني في بلغاريا «محمد علي كياني» وما بذله من جهود لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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