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رقم الخبر: 203685 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
الجسم الضوئي في سماء البلاد يعود الى اختبار صاروخ باليستي روسي

الجسم الضوئي في سماء البلاد يعود الى اختبار صاروخ باليستي روسي

اعلن مساعد قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي ان الجسم الضوئي الذي لوحظ عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، في السماء ببعض المناطق داخل البلاد ناجم عن اختبار صاروخ باليستي روسي.
واضاف العميد الهامي في تصريح له يوم الاربعاء، ان مقر خاتم الانبياء في ضوء الانباء الواردة بشأن رؤية الجسم الضوئي اتخذ الاستعدادات اللازمة للرد وحتى المواجهة مع هذا الجسم الضوئي.
وتابع، انه بعد الاجراءات المهنية الدقيقة من جانب الدفاع الجوي لتحديد طبيعة الشيء هذا، فقد تبين بان الجسم المضيء يعود الى صاروخ باليستي من طراز (Rs-12M)، يبلغ مداه 1000 كيلومتر، تم اطلاقه من منطقة بشمال بحر قزوين وهبط في منطقة تسمى ساري شاغان في كازاخستان.
ولفت مساعد قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي الى ان مسار الصاروخ لم يكن عبر الاجواء الايرانية، لكن بسبب ارتفاعه الكثير تمت رؤيته في بعض المناطق الايرانية بما فيها العاصمة طهران.
وشدد العميد الهامي على جهوزية مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي في مجال الاستشراف المعلوماتي والرصد والتحليل في الوقت المناسب لكافة التحركات .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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