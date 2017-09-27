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رقم الخبر: 203684 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: محليات  
قادة أساطيل شمال إيران وكازاخستان يؤكدون على تطوير العلاقات لبلدان بحر قزوين

قادة أساطيل شمال إيران وكازاخستان يؤكدون على تطوير العلاقات لبلدان بحر قزوين

أكد قادة الأساطيل الإيرانية والكازاخية على تطوير التعاطي والتعاون واستمرار العلاقات القائمة على أساس السلام والصداقة بين البلدان المطلة على بحر قزوين.
والتقى القبطان الاول نياز بيك أوف قائد الأسطول الحربي الموفد من كازاخستان الأربعاء بعد الوصول الى ميناء أنزلي (شمال) التقى قائد أسطول الشمال للقوات البحرية الإيرانية أحمد رضا باقري.
وخلال اللقاء قال باقري، إن تفعيل التعاطي والتعاون مع البلدان المطلة على بحر قزوين خاصة القوات البحرية لهذه البلدان وكذلك تعزيز الأمن في هذا البحر هما ضمن أهداف وأجندات أسطول الشمال للقوات البحرية الإيرانية.
وأضاف، إن زيارات كهذه الى موانئ بلدان الجوار تأتي في سبيل تطوير واستمرار الأمن والسلام والصداقة بين البلدان المطلة على بحر قزوين.
كما أشار الى زيارة الأسطول الإيراني الى ميناء أكتاو في كازاخستان خلال الشهر الإيراني الأول (بدأ في 21 آذار/مارس) واستقبال القوات البحرية الكازاخية لهذا الأسطول وقال، نحن نأمل في توثيق العلاقات في مختلف المجالات مع البلدان المطلة على بحر قزوين.
وأكد، إن هذه الزيارة تحمل رسالة واحدة وهي تطوير السلام والصداقة واستمرار الأمن في بحر قزوين.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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