بحث المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني جوزه دونشيا مع مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا واوقيانيا ابراهيم رحيم بور في طهران توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واشار رحيم‌ بور، خلال لقائه بدونشيا الذي يزور طهران على رأس وفد من كونسرثيوم فلبيني - صيني مشترك للاستثمار في ايران، الى العلاقات المتنامية بين البلدين، وثمن في ذات الوقت جهود دونشيا في تمتين الاواصر لاسيما في مجال التعاون البرلماني والعلاقات الشعبية.

واعرب عن امله بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وتعزيز التعاون على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية بالتناسب مع الطاقات الحقيقية في كلا البلدين.

من جهته اكد المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني في شؤون الحوار الثقافي والرئيس السابق للبرلمان في هذا البلد، خلال هذا اللقاء، على تمتين الأواصر والتعاون التجاري والاقتصادي مع ايران.

وقال ان الوفد الزائر يضم كنسرثيوما فلبينيا - صينيا مشتركا للبدء بنشاطات استثمارية في ايران.

ونوه الى التوصل للخطوط العريضة للاتفاقات، خلال لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين، لافتا الى زيارات مزمعة لوفود اخرى بهدف المتابعة.