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رقم الخبر: 203682 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: محليات  
مدعي عام طهران: الصهاينة يقفون وراء مؤامرة الاستفتاء في كردستان العراق

مدعي عام طهران: الصهاينة يقفون وراء مؤامرة الاستفتاء في كردستان العراق

أكد مدعي طهران العام أن الكيان الصهيوني يقف وراء مؤامرة الاستفتاء في كردستان العراق بهدف تقسيم العراق.
وخلال الاجتماع الحادي عشر لمجلس مساعدي المدعي العام، وبخصوص وضع ملفات المدانين بقضايا أمنية، وبشأن ملف مهدي خزعلي، قال عباس جعفري دولت آبادي: ان الشخص المذكور يتمتع بالصحة التامة، وقد التقت زوجته به يوم السبت الماضي.
وأعلن جعفري دولت آبادي أنه صدر الحكم بالحبس التأديبي والعقوبات التكميلية لسبعة أشخاص من المدانين في أحداث فتنة العام 2009، والذين تمت محاكمتهم مؤخرا في محكمة الثورة الاسلامية بطهران.
وتطرق مدعي طهران العام الى موضوع الاستفتاء في كردستان العراق، واعتبر هذا الحدث بأنه مؤامرة يقف الكيان الصهيوني وراءها وتنفذ بهدف تقسيم العراق، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولا كتركيا وسوريا والعراق منشغلة نوعا ما بهذا الموضوع.
وأردف: رغم ان مجلس الامن الدولي أدان هذا الامر، الا ان الكيان الصهيوني يقف وراء هذه المؤامرة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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