اكد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بان لا ضمان لقرارات المسؤولين الاميركيين حول الاتفاق النووي.

وفي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب المفاوض النووي الايراني السابق والسفير الحالي في لندن حميد بعيدي نجاد: لنفترض من باب المستحيل ان جميع اعضاء الاتفاق النووي قد قبلوا بمقترح اميركا لاعادة التفاوض حول نص الاتفاق، وان يصلوا الى اتفاق حول التغييرات الجديدة، ولكن ما هي الضمانة بان يقبل الكونغرس الاميركي الاتفاق الجديد او ان لا يصف الرئيس الاميركي القادم هذا الاتفاق الجديد بالكارثة الكبرى.

يذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في ثامن تقرير فصلي لها كما في التقارير السابقة بان ايران التزمت بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، وهو ثالث تقرير بعد مجيء ترامب الى سدة الرئاسة في اميركا.