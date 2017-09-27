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رقم الخبر: 203680 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: محليات  
وزير الإتصالات يؤكد تطوير التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال تقنية المعلومات

وزير الإتصالات يؤكد تطوير التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال تقنية المعلومات

قال وزير الإتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي انه اتفق مع نظيرته الجنوب أفريقية على مضاعفة حجم التعاون بين طهران وبريتوريا في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات.
والتقى آذري جهرمي المتواجد حاليا في مدينة بوسان الكورية الجنوبية للمشاركة في إجتماع وزراء اتصالات الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU)، إلتقى على هامش هذا الإجتماع السيدة آياندا دلودلو وزيرة الإتصالات وتقنية المعلومات الجنوب أفريقية.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تطوير الإستثمار في قطاع الإتصالات، وتنشيط الأبحاث المشتركة في مجال الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والأمن السايبري والإتصالات اللوجستية .
ومعرض بوسان للإتصالات (تلكوم 2017) يعد الحدث الأكثر أهمية على صعيد المعارض السنوية للإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) .
وقد بدأ االمعرض اعماله في 25 ايلول-سبتمبر في بوسان بحضور الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات والوزراء والمعنيين في شؤون الإتصالات بمختلف بلدان العالم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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