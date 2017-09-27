انتقد مساعد وزيرالخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي اداء الادارة الاميركية في تطوير اسلحتها النووية والذي من شأنه ان يفضي الى سباق تسلح نووي جديد، مؤكدا بان المجتمع الدولي لن يتحمل استمرار نقض التعهدات اكثر من هذا.

وقال عراقجي في بيان تلاه امام اجتماع اقيم في نيويورك لمناسبة اليوم العالمي للمحو الكامل للاسلحة النووية، ان العالم لن يتحمل عدم التزام الدول النووية بتعهداتها في القضاء على السلاح النووي.

واضاف انه في الوقت الذي بدا في الماضي اتخاذ بعض الاجراءات لوقف سباق التسلح النووي فان الخطوة الاخيرة للادارة الاميركية لضمان تفوق ترسانتها النووية على الاخرين تفضي الى انطلاق جولة جديدة من السباق النووي .

واوضح عراقجي ان هذه الاجراءات المقلقة من شانها تهديد الامن الدولي وينبغي وضع حد لها .

واكد ان مصادقة الامم المتحدة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية العام الجاري برهن ان دول العالم باتت لا تتحمل هذا النهج.

واشار الى دعم ايران للاهداف العامة لهذه المعاهدة وقال انه وعلى النقيض من بعض الدول فان ايران تؤمن بان هذه المعاهدة لا تهدد معاهدة ان بي تي بل تعززها.

واضاف، ان ما يعرّض معاهدة اني بي تي للخطر هو خرق المادة 6 منها من قبل الدول النووية والذي جرى على مدى نحو 50 عاما الماضية بذرائع مختلفة.

واعتبر ان الهدف الاساس لمعاهدة ان بي تي هو لا يمتلك احد السلاح النووي واكد ضرورة عالمية المعاهدة وانضمام الكيان الصهيوني اليها للتخلص من خطر السلاح النووي الذي يمتلكه هذا الكيان.

واشار الى دعم المجتمع العالمي للاتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبرى، داعيا الى التزام جميع الدول المعنية بتعهداتها تجاه هذا الاتفاق.