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رقم الخبر: 203677 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
عبد اللهيان: خلق الفراغ السياسي في العراق سيتيح فرصة جديدة أمام الإرهابيين
مستقبلاً رئيس الاكاديمية الدبلوماسية الدولية الفرنسية

عبد اللهيان: خلق الفراغ السياسي في العراق سيتيح فرصة جديدة أمام الإرهابيين

اعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان ان تنامي الارهاب يجري في ظل الفوضى بالمنطقة وقال ان اي فراغ سياسي وثغرة داخل العراق ستتيح فرصة جديدة امام الارهابيين.
ولدى استقباله رئيس الاكاديمية الدبلوماسية الدولية والمستشار الخاص لمؤسسة مونتني الفرنسية «ميشيل دوكلو» قال أميرعبداللهيان ان تشكيل حكومة مستقلة في كردستان العراق سيزعزع الاستقرار ويقود الى تفشي الارهاب بالمنطقة.
واشار الى اوضاع سوريا، وقال ان تسوية الازمة السورية تستلزم ارادة جادة في هذا المجال وان اية آلية تقدم للسلام ستحظى باهتمامنا ولكن يجب ان نلتفت الى ان الآليات الجديدة لا ينبغي ان تبطئ المسار السياسي.
وتابع ان سوريا بحاجة الى ارادة جادة للمجتمع الدولي في مواجهة الاهراب وتعزيز الحوار اكثر من اية آلية جديدة .
كما اعرب أمير عبداللهيان عن قلقه من استمرار النوازع الحربية للسعودية في اليمن والمنطقة ومن خطر الافكار الوهابية في تنامي الارهاب بالمنطقة واعتبر ان الاهتمام الجاد لجميع البلدان بهذه القضية مسالة ضرورية .
بدوره قال الضيف الفرنسي ان من حق ايران ان تقلق على صعيد أمنها الوطني بما في ذلك أمن حدودها المشتركة مع منطقة كردستان العراق معتبرا ان اجراء الاستفتاء على الانفصال في كردستان العراق لايخدم مصالح ابنائه واضاف ان هذه الخطوة قد تزعزع الاستقرار وتقود الى تفشي الارهاب اكثر في المنطقة ما يشكل تهديدات لامن المنطقة والعالم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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