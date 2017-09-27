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رقم الخبر: 203676 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: محليات  
اللواء سليماني: سنمرّغ بالتراب أنف من يرتكب حماقة تجاه إيران
مؤكداً أن طهران لن تتخلى عن القضية الفلسطينية

اللواء سليماني: سنمرّغ بالتراب أنف من يرتكب حماقة تجاه إيران

* قوة الجمهورية الاسلامية نافذة في قلوب جميع المظلومين في المنطقة
هدد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، كل من يرتكب أي حماقة أو خطأ تجاه إيران أنه سيمرّغ أنفه بالتراب.
وقال اللواء سليماني في كلمة له أمام حشد من أهالي في مدينة أصفهان، “إذا ارتكب أحد أي خطأ مع الجمهورية الإسلامية، سنمرّغ أنفه بالتراب”، مشيراً إلى أن “من إنجازات الثورة الإسلامية هي أن إيران أصبحت قوة عالمية”.
وأضاف قائد فيلق القدس: “إن واحدة من إنجازات الثورة الإسلامية هي أن إيران أصبحت اليوم قوة موحدة من دون شك، لكن العدو جاهل ولا يفهم قوة الجمهورية الإسلامية”.
ورأى اللواء سليماني “إننا عايشنا الثورة الإسلامية وكل الأحداث التي جرت بعد 40 عاماً من الثورة، ونحن ندين بالانتصارات التي تحققت إلى الإمام الحسين عليه السلام”.
كما أكد قائد فيلق "القدس" بان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة حقيقية ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية ابدا.
واشار اللواء سليماني الى حساسية الاعداء من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العسكرية وقال، ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة وخارجها قوة حقيقية وليغضب العدو ويموتوا بغيظهم.
ووصف اللواء سليماني، الاعداء المستكبرين جهلاء وحمقى وخاطبهم قائلا، ان قوة ايران في المنطقة ليست قوة معسكرات وليست قوة استعمارية واستكبارية واستغلالية.
واعتبر قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية نابعة من الدفاع عن المظلوم امام الظالم وخاطبهم قائلا، انكم غير قادرين على استيعاب هذه القضية.
كما اعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها نافذة في قلوب ومشاعر شعوب المنطقة واضاف، انه في هذا العالم الذي يعم بالظلم والجور، فان شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الوحيد المدافع عن الشعوب المظلومة امام الدول الظالمة.
واكد قائد فيلق "القدس" مخاطبا الاعداء، انكم لا يمكنكم أبدا فصل القضية الفلسطينية عن ايران.
ونوه الى دعم الاستكبار للكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني المظلوم وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى النقيض منكم بادر الى دعم الشعب اللبناني المظلوم.
واشار الى ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية نافذة في قلوب جميع المظلومين في المنطقة واكد بانه وفي اي مواجهة كانت لهم مع ايران لم تصب ايران بالعزلة بل اصبحت اكثر عزة وشموخا وخاطب الاعداء قائلا، اننا وفي ظل قائد كفوء وفطن لا يمكنكم التغلب على ايران الاسلامية ابدا.
وتطرق قائد فيلق القدس إلى استشهاد “محسن حججي” على يد تنظيم “داعش” الارهابي بعد أسره قرب الحدود العراقية السورية في 8 آب الماضي
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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