* الكیان الصهیوني وامریكا یحاولان حرف الرأي العام عن ظروف المنطقة من خلال إستفتاء كردستان العراق *نواب المجلس يشجبون الإستفتاء ويؤكدون دعمهم للحكومة المركزية

اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الى أن امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني قد حضر الاربعاء، جلسة المجلس التي تم خلالها بحث التطورات الاقليمية.

ومن جانبها قدمت النائبة "فاطمة ذوالقدر" شرحا حول الجلسة المغلقة والتي حضرها أمین المجلس الأعلی للأمن القومي علي شمخاني، ونقلت عنه خلالها ان الكیان الصهیوني وامریكا یسعیان لحرف الرأي العام عن ظروف المنطقة من خلال موضوع الاستفتاء في إقلیم كردستان العراق.

واوضحت ذوالقدر في حدیث لمراسل ارنا، ان شمخاني قدم خلال الاجتماع شرحا حول مستجدات الساحة الإقلیمیة، وأكد ان الكیان الصهیوني وامریكا أوجدا تنظیم داعش الإرهابي لإثارة الفتن وانعدام الامن في المنطقة بهدف حرف الرأي العام ودفع القضیة الفلسطینیة الی الهامش.

وفي بيان أصدره 210 من نواب المجلس حول الاستفتاء في كردستان العراق، وأكد النواب ان العراق واجه المؤامرات الامريكية والصهيونية المختلفة خلال الاعوام السابقة إلاّ أن صمود وتضامن ومقاومة الشعب العراقي بعربه وكرده وسنّته وشيعته أحبط مؤامرات الاستكبار واستطاع المصادقة على الدستور وشكل حكومة مركزية بصورة ديمقراطية كاملة وأعاد الإستقرار الى البلاد.

ونوّه النواب الى ان التضامن الوطني العراقي، بدعم القوات الشعبية أثمر عن تطهير العراق من دنس داعش إلاّ ان المؤامرات لم تنته ضد هذا البلد واليوم يعرّض استفتاء إقليم كردستان غير القانوني التضامن والوحدة الوطنية في العراق الى التشويه ويدفع البلاد الى موجة جديدة من النزاعات الجديدة.

ولفتوا الى انه بالنظر الى مواقف الحكومة والبرلمان العراقي التي وصفت بوضوح استفتاء اقليم كردستان باللاقانوني وكذلك موقف الامم المتحدة لذلك فانهم النواب الايرانيين يعتبرون ان إثارة اي أزمة جديدة في العراق تلحق الضرر بالنهج الديمقراطي، كما ان أي نشاطات انفصالية تضرّ برسبيع الشعب العراقي والمنطقة برمتها.

وأدان النواب استفتاء إقليم كردستان العراق وأكدوا دعمهم للحكومة والبرلمان في هذا البلد.

ودعا النواب الحكومة الايرانية الى التمهيد للتعاون مع الحكومة المركزية في العراق في إطار مطالبها وعدم السماح للصهاينة بتمرير أي مغامرات في المنطقة مطلقا.

واضافت ذوالقدر ان اغلبیة دول العالم ترفض استفتاء انفصال إقلیم كردستان عن العراق كونه یخلق العدید من المشاكل لشعوب المنطقة وأمنها.