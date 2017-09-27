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رقم الخبر: 203670 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
مقتل 14 شخصا بهجوم على مركز بالمكسيك

مقتل 14 شخصا بهجوم على مركز بالمكسيك

قُتل 14 شخصا وأصيب 8 آخرين بجروح، وذلك في هجوم شنّه مسلحون على أحد مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات في مدينة "تشيهواهوا" شمال البلاد.

 وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأربعاء، أن مجموعة من المسلحين اقتحمت المركز وفتحت النيران على المتواجدين بالداخل، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتعرف بعد على الدوافع وراء هذا الهجوم. وأقامت قوات الأمن نقاط تفتيش حول المدينة ولكنها لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى أى من المسؤولين عنها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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