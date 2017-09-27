قُتل 14 شخصا وأصيب 8 آخرين بجروح، وذلك في هجوم شنّه مسلحون على أحد مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات في مدينة "تشيهواهوا" شمال البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأربعاء، أن مجموعة من المسلحين اقتحمت المركز وفتحت النيران على المتواجدين بالداخل، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتعرف بعد على الدوافع وراء هذا الهجوم. وأقامت قوات الأمن نقاط تفتيش حول المدينة ولكنها لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى أى من المسؤولين عنها.