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رقم الخبر: 203669 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
السجن خمس سنوات لرئيسة وزراء تايلاند السابقة

السجن خمس سنوات لرئيسة وزراء تايلاند السابقة

قضت أعلى محكمة في تايلاند يوم الأربعاء، بسجن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا خمس سنوات لإدانتها بالتقصير في إدارة برنامج لدعم الأرز.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في قضية ينجلوك في 25 أغسطس آب لكنها لم تذهب إلى المحكمة مما أثار دهشة المئات من أنصارها الذين احتشدوا أمام القاعة.

وقال مساعدون إن ينجلوك هربت من تايلاند خشية صدور حكم قاس ضدها. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن رئيسة الوزراء السابقة فرت إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلا.

كانت ينجلوك التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات عامة في 2011 أعلنت عن برنامج لدعم الأرز حقق شعبية بين المزارعين لكن الحكومة العسكرية تقول إنه تسبب في خسائر بمليارات الدولارات. وأطاح الجيش بحكومة ينجلوك في 2014.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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