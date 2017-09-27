وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء فارس، الأربعاء، بشأن صادرات ايران الى أفغانستان، قال حسين سليمي: تقدر قيمة السلع الايرانية المصدرة الى أفغانستان قرابة مليار دولار، هذا في حين ان ايران لديها طاقة لتصدير ما قيمته 5 مليارات دولار الى هذا البلد. وأوضح ان جزءاً من سلعنا المصدرة الى أفغانستان يتم عبر سكان المناطق الحدودية وهذا الحجم لا يتم تسجيله. وأضاف: ان ايران لديها القدرة على إنتاج وتصدير جميع المواد الغذائية التي تحتاجها أفغانستان، ولكن بسبب عدم وجود إتفاقيات بما فيها خفض تعرفة الاستيراد بين البلدين، فان أفغانستان تستورد جزءاً لافتاً من احتياجاتها من باكستان وتركيا.

وأشار سليمي الى وجود رغبة جيدة لدى الأفغان للاستثمار في ايران، حيث يوجد في الوقت الحاضر قرابة 30 مشروعاً للاستثمار من قبل الأفغان في ايران، وعدداً منها يرتبط بإنشاء فنادق صغيرة لإيواء الزوار الأفغان في مدينة مشهد المقدسة. كما أعلن ان 60 بالمائة من حجم إنتاج مصنع الإسمنت في سيستان وبلوجستان يتم تصديره الى افغانستان.

وأردف سليمي: ان أفغانستان تقترح أن تقوم ايران بالاستثمار في قطاع المناجم الغنية بالحديد والنحاس في هذا البلد، إلا أن المستثمرين الايرانيين وبسبب العقبات البيروقراطية الكبيرة في أفغانستان، غير مستعدين للاستثمار هناك.