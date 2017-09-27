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رقم الخبر: 203660 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: اقتصاد  
الحكومة الأرمينية تطالب بإسراع تنفيذ مشروع الخطط السككي إلى إيران

الحكومة الأرمينية تطالب بإسراع تنفيذ مشروع الخطط السككي إلى إيران

طالبت الحكومة الأرمينية بالتسريع في تنفيذ مشروع الخط السككي بمسافة 300 كيلومتر من هذا البلد باتجاه ايران، محذرة من انه في حال استمرار الظروف الراهنة ستقوم بإعادة النظر في الإتفاقية الموقعة مع شركة ' Rasia FZE' الروسية المعنية بتنفيذ هذا المشروع.

وصرح وزير الشحن والنقل الأرميني، واهان مارتيروسيان، ان بلاده تواصل المفاوضات مع الشركة الروسية بشأن تنفيذ برامج إنشاء خط سككي الى ايران.

وبحسب الوزير الأرميني، فان شركة (راسيا) مطالبة بالعثور على شريك استثماري لتنفيذ مشروع خط سككي يمتد بين ايران وأرمينيا، مبيناً انه أعلن للشركة الروسية خلال اللقاء الأخير مع المسؤولين فيها بضرورة التسريع في حل هذا الموضوع، وفي حال عدم القيام بذلك فان يريفان ستقوم باعادة النظر في الاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص.

 
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