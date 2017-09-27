أعلن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية، سعيد خوشرو، عن استعداد الشركة لبيع منتجين جديدين من النفط الخام الثقيل جداً بعنوان (كوروش) المستخرج من حقل بارس الجنوبي، و(الخام المستخرج) من منطقة غرب كارون (جنوب البلاد) في الأسواق العالمية.

وأضاف خوشرو، في كلمته الثلاثاء خلال اجتماع مؤسسة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سنغافورة، قائلاً: ان بيع نفط كوروش الخام لدى الأسواق العالمية بدأ منذ الأشهر الماضية، على أن يتم تصدير النفط الخام المستخرج من غرب كارون الى الأسواق قريباً.

وبحسب المسؤول الايراني، يبلغ إجمالي صادرات الخام الايراني حالياً مليونين و200 ألف برميل يومياً. وأفاد خوشرو ان ايران وفي ضوء امتلاكها احتياطياً موثقاً يبلغ نحو 158 مليار برميل من النفط الخام، بالإضافة الى 34 تريليون متر مربع من المخزون الموثق للغاز الطبيعي، تسيطر على ما يقرب 12 و15 بالمئة بحسب التسلسل من إجمالي المخزون العالمي (لهذين المنتجين). وأضاف: هناك نحو 500 مليون برميل من احتياطي النفط القابل للاستخراج في القسم الايراني من بحر قزوين، كما ان كمية إنتاج السوائل الغازية في ايران تصل الى أكثر من 800 ألف برميل يومياً.

وخلص مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الى أن الجمهورية الاسلامية تعد ضمن البلدان الآمنة المؤهلة للثقة والمستقرة في مجال توفير الطاقة على صعيد العالم ولديها سجل مشرق في هذا الخصوص.