وقال شافعي، الثلاثاء، خلال لقائه رئيس وكالة (سسه) لإئتمان الصادرات الإسبانية (CESCE) خايمه غارسيا لغاز بونسه في مدريد: ان القضايا المصرفية والإئتمانية تشكل العقبة الرئيسية في مسار تطوير العلاقات مع إسبانيا. مضيفاً: بينما تمتلك كل من بريطانيا وألمانيا وايطاليا علاقات مصرفية جيدة مع ايران، فان المصارف الإسبانية الكبرى لم تمد يدها بعد لإعادة العلاقات مع ايران في هذا المجال.

وصرح ان الشركات الإسبانية حافظت على علاقاتها مع شركائها الايرانيين في ظل الحظر الذي كان مفروضاً على ايران، وعلى هذا الأساس فان تطوير التعاون مع الإسبان يعتبر من أولويات ايران. وأضاف شافعي: ان الحكومة الايرانية قد تبنت تعزيز العلاقات والنشاطات التجارية مع الدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية في ظل الظروف الجديدة، الأمر الذي ساهم في تحرك القطاع الخاص الايراني في هذا المسار. وأعرب عن أمله بأن يتم اتخاذ خطوات مؤثرة في مسار تحسين العلاقات بين اسبانيا وايران من خلال متابعة المسؤولين ورجال الأعمال الايرانيين والإسبان.

وصرح شافعي ان فرصاً جيدة تم توفيرها للتعاون الاقتصادي بين ايران واسبانيا خاصة في مجال تطوير صناعة النفط والغاز في ظل الظروف الجديدة الناتجة عن نجاح المفاوضات النووية وانجاز الاتفاق النووي. مضيفاً: ان تطوير صناعة النقل خاصة النقل السككي وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من سياسات الحكومة الايرانية، حيث يمكن التعاون بين مدريد وطهران في هذه المجالات نظراً الى وجود صناعات متنوعة في اسبانيا. واعتبر الخدمات التقنية والهندسية في مجال صناعة السيارات والزراعة والسياحة من المجالات الأخرى التي يمكن أن يتعاون البلدان بشأنها. مضيفاً: ان هناك مشاريع في ايران تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، حيث نأمل بأن تحصل اسبانيا على حصة جيدة منها.