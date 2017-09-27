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رقم الخبر: 203657 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: اقتصاد  
وزير الخارجية الماليزي يدعو لتعزيز التبادل التجاري والإستثمار مع إيران

وزير الخارجية الماليزي يدعو لتعزيز التبادل التجاري والإستثمار مع إيران

وصف وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان، المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بالـ(بناءة)، ودعا لتطوير العلاقات بين كوالالامبور وطهران في مجال التجارة والإستثمار.

وصرح أمان، الأربعاء، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): (انه تم خلال هذا اللقاء الإتفاق على ضرورة إتخاذ المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات وتبادل اللقاءات بين كبار مسؤولي البلدين وتعزيز العلاقات بين الشعبين). وأضاف: من الضروري الإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مجال التجارة والإستثمار لأن مستواها الحالي لا يعكس المستوى الجيد لعلاقات البلدين. كما أشار أمان الى حضور السياح والطلاب الإيرانيين في ماليزيا، وقال: (لمن دواعي السرور أن نستضيف الإيرانيين في ماليزيا).

يذكر أن لقاء عقد يوم الجمعة جمع الوزيرين على هامش الإجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 
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