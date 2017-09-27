وصرح أمان، الأربعاء، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): (انه تم خلال هذا اللقاء الإتفاق على ضرورة إتخاذ المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات وتبادل اللقاءات بين كبار مسؤولي البلدين وتعزيز العلاقات بين الشعبين). وأضاف: من الضروري الإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مجال التجارة والإستثمار لأن مستواها الحالي لا يعكس المستوى الجيد لعلاقات البلدين. كما أشار أمان الى حضور السياح والطلاب الإيرانيين في ماليزيا، وقال: (لمن دواعي السرور أن نستضيف الإيرانيين في ماليزيا).
يذكر أن لقاء عقد يوم الجمعة جمع الوزيرين على هامش الإجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.