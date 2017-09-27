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رقم الخبر: 203656 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تغلق مرتفعة 111 نقطة

بورصة طهران تغلق مرتفعة 111 نقطة

أنهت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، تعاملات الثلاثاء، على ارتفاع المؤشر العام 111 نقطة ليصل الى 85 ألفاً و628 نقطة.

وتداولت السوق أكثر من 896 مليون سهم وورقة مالية، بقيمة أكثر من 195 مليار تومان ضمن 53 ألفاً و501 صفقة. ومن بين الأكثر تأثيراً على رفع المؤشر العام في البورصة، حلت أسهم شركة (مصفى طهران) بالمرتبة الأولى بـ38 نقطة، تلتها شركة (آسان برداخت برشين) بـ30 نقطة، وشركة (ارتباطات سيار ايران) لاتصالات الجوال بـ25 نقطة.

وفي السوق الموازي، ارتفع المؤشر (آيفكس) نقطة واحدة ليصل الى 960 نقطة.

 
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