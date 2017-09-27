وقال نوبخت، في تصريح صحفي، الثلاثاء: ان زيادة الأسعار هي بيد مجلس الشورى الاسلامي وقد سمح لنا هذا الأمر في الميزانية، إلا أن التضخم مهم بالنسبة لنا. وأضاف: انه سيتم الخميس (اليوم) بحضور رئيس الجمهورية في لجنة الاقتصاد تحديد سعر النفط والعملة الصعبة في ميزانية العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2018). واعتبر ان المتوقع أن تبلغ عوائد البلاد النفطية خلال العام الجاري مابين 75 إلى 80 ألف مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3300 تومان).

وصرح نوبخت بأن عوائد البلاد النفطية بلغت خلال فترة الحكومة السابقة نحو 157 مليار دولار بانخفاض نسبته نحو 58 بالمائة مقارنة مع الحكومة التي سبقتها.