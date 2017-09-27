  • الأربعاء ٦ محرم ١٤٣٩
  • الأربعاء , سبتمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203653 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: اقتصاد  
إيران ضمن أكبر منتجي الغاز في العالم
حسب وكالة الطاقة الدولية..

إيران ضمن أكبر منتجي الغاز في العالم

حلّت إيران في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2016، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الواردة في تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وحلت الولايات المتحدة وروسيا في المقدمة كأكبر منتجين للغاز في العالم، حيث بلغ إنتاجهما خلال العام الماضي 749 مليار مترمكعب (7ر20% من الإنتاج العالمي)، و644 مليار مترمكعب (7ر17% من الإنتاج العالمي) على الترتيب. وأشارت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها، إلى أن إيران أنتجت حوالي 190 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، وهو ما مثل نحو 3ر5% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وبعد إيران، جاءت كندا (174 مليار متر مكعب)، تليها قطر (165 مليار متر مكعب).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0649 sec