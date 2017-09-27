حلّت إيران في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2016، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الواردة في تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وحلت الولايات المتحدة وروسيا في المقدمة كأكبر منتجين للغاز في العالم، حيث بلغ إنتاجهما خلال العام الماضي 749 مليار مترمكعب (7ر20% من الإنتاج العالمي)، و644 مليار مترمكعب (7ر17% من الإنتاج العالمي) على الترتيب. وأشارت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها، إلى أن إيران أنتجت حوالي 190 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، وهو ما مثل نحو 3ر5% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وبعد إيران، جاءت كندا (174 مليار متر مكعب)، تليها قطر (165 مليار متر مكعب).