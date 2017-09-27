أفادت أحدث البيانات بأن العراق يشكل السوق الثانية للسلع الإيرانية، حيث استورد ملياري دولار من المنتجات الإيرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2017).

وقال المستشار التجاري الإيراني في العراق ناصر بهزاد: انه من المتوقع أن تسجل قيمة صادرات إيران للعراق نمواً بنسبة ۸% خلال الأشهر الستة الأولى لتبلغ ۳ مليارات دولار إثر صادرات سلع مختلفة نظير المحاصيل الزراعية والآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والأدوية، فضلاً عن المواد الغذائية نظير معجون الطماطم والمعكرونة والطحين ومنتجات الألبان والمنتجات البتروكيماوية وزيوت التشحيم الصناعية.

وأشار بهزاد إلى أن إيران تحل في المركز الثالث بين الدول المصدرة للسلع إلى العراق، حيث تشكل حصة 24% في تصدير السلع إلى هذا البلد دون احتساب الخدمات التقنية والهندسية والمكثفات الغازية، وفي حال إحتساب ذلك ستساوي حصتها مع تركيا التي تبلغ 27% وتحتل المركز الثاني، قائلاً: ان هذا العام إستهلنا للمرة الأولى بصادرات الغاز للعراق بحجم 12 مليون متر مكعب يومياً.

ونوه المستشار التجاري الإيراني في العراق إلى مشاركة إيران القوية في الجولة الـ44 من المعرض التجاري الدولي الذي ستستضيفه العاصمة العراقية بغداد في غضون 21 أكتوبر حتى 30 أكتوبر، قائلاً: ان إيران ستشارك في المعرض بأفضل شركاتها في المجالات المختلفة كونه فرصة طيبة لتعريف قدرات الشركات المحلية وإجراء مفاوضات مع الشركات والمنظمات العراقية والأجنبية . كما تشارك في المعرض 16 دولة، من بينها السعودية ومصر وفلسطين وتونس وسوريا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، في هذه الجولة من المعرض .