حضر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي فجر اليوم الاربعاء الى جانب جثمان الشهيد محسن حججي في مسجد "الامام الحسين (ع)" الواقع في ساحة "الامام الحسين (ع)" بطهران.

وخلال حضوره قرأ سماحته الفاتحة على روح الشهيد حججي داعيا الباري تعالى له بالدرجات العلى في جنان النعيم.

وتحدث قائد الثورة الإسلامية مع اسرة الشهيد ووجّه لهم الشكر والتقدير، سائلا المولى عز وجل لهم بجميل الصبر والسلوان والاجر الجزيل.

ومن المقرر ان ينقل جثمان الشهيد حججي الى مسقط راسه مدينة نجف آباد في محافظة اصفهان (وسط ايران) لتشييعه ودفنه هناك.

وكان جثمان الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة، محسن حججي، قد وصل مساء الإثنين، الى العاصمة طهران.

والشهيد حججي هو من مواليد 1992 في مدينة نجف آباد بمحافظة اصفهان وكان منتسبا لقوات فرقة "النجف الاشرف" الثامنة المدرعة التابعة للحرس الثوري، وقد جرى أسره قبل فترة خلال هجوم للإرهابيين التكفيريين الدواعش على منطقة التنف في الحدود بين العراق وسوريا، واستشهد على يد التكفيريين بعد أسره بيومين بقطع راسه.