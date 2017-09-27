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رقم الخبر: 203650 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 16:21 الاقسام: منوعات  
سجالات بسبب جورب رئيس الوزراء الكندي!

سجالات بسبب جورب رئيس الوزراء الكندي!

أثار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مرتدياً (جورب) يحمل شخصية (تشوباكا) الأسطورية، التي ظهرت في سلسلة أفلام (ستار وورز).

وبينما كان ترودو يتحدث في منتدى اقتصادي (جاد) في العاصمة الأميركية نيويورك، لم يبد الرجل اكتراثاً لألوان جوربه المزركش، لكنه علق لاحقا على الضجة التي وقعت على مواقع التواصل.

وشارك في (الحفل) على جورب ترودو، الممثل الكندي وليام شانتر أحد أبطال مسلسل (ستار تريك)، حيث كتب على (تويتر) ممازحا رئيس الوزراء: (ترودو. أعتقد أننا كنا أصدقاء)، ملمحاً للمنافسة مع (ستار وورز).

أما مارك هاميل الذي لعب دور البطولة في (ستار وورز)، فغرد قائلاً: (هذا سبب آخر يجعلني أحب ترودو).

ويهوى ترودو ارتداء جوارب لها دلالات لعدة مناسبات، مما دعا وسائل الإعلام الأميركية إلى وصفه بـ(دبلوماسي الجوارب).

 

 

   

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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