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رقم الخبر: 203648 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: منوعات  
مزهرية بيعت بأكثر من 5 ملايين يورو في المزاد

مزهرية بيعت بأكثر من 5 ملايين يورو في المزاد

بيعت مزهرية صينية كان ثمنها مقدّرا بيـــــن 430 و690 يورو بسعر خمســـــة ملايين فرنك سويسري (4,3 ملايين يورو) في مزاد علني نظّمـــته دار «جنيف انشير».

وقال أوليفييه فيشو المسؤول عن المزاد «إنه السعر الذي رسا عليه المزاد، ولكن يجب إضافة العمولة بحيث يصبح الثمن الإجمالي 6,08 مليون فرنك (5,4 مليون يورو)».

وعلى هذا، تكون المزهرية قد بيعت بعشرة آلاف ضعف ثمنها المقدّر.

فقد كان الخبراء يقدّرون أن هذه المزهرية البالغ طولها ستين سنتيمترا وعليها رسوم لثلاثة تنانين، تعود إلى مطلع القرن العشرين.

إلا أن شخصين من المشاركين في المزاد قدّرا أنها تعود إلى القرن الثامن عشر، وفقا للمسؤول عن المزاد الذي قال «أنا حذر في التقدير» لأن ذلك صعب في مثل هذه القطع.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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