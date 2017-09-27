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رقم الخبر: 203647 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: منوعات  
مزاد لبيع أول جهاز كمبيوتر صنعته أبل

مزاد لبيع أول جهاز كمبيوتر صنعته أبل

احتفلت أبل حديثاً بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون في العالم، وهذا عبر الكشف عن نسخة آيفون x ذات المواصفات المتطورة،

ولكن لم يكن هذا هو الاحتفال الوحيد الخاص بتاريخ شركة أبل مع الأجهزة الإلكترونية، إذ من المقرر أن يعقد مزاد على اللوحة الخاصة بأول جهاز صنعته الشركة وهو Apple-1 والذي تم تقييمها بـ 700 ألف دولار، والعطاء الحالي لا يتجاوز 155.000 دولار، وقد انتهت العطاءات يوم الثلاثاء.

ووفقاً لموقع (تك تايمز) الأميركي فهذا النموذج يسمى (شكولسكي) وهو مملوك لموظف أبل السابق (آدم ششولسكي)، وهو واحد من أصل 200 لوحة بناها ستيف وزنياك وبقية فريق أبل في ذلك الوقت، ولكن لا يوجد منها سوى 60 فقط، وهي تعد جزءاً مهماً من تاريخ شركة أبل. من الجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقام فيها مزاد خاص بجهاز قديم تابع لشركة أبل بل كان هناك العديد من المزادات التي تم عرض خلالها أول أجهزة كمبيوتر صنعتها الشركة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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