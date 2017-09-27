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رقم الخبر: 203646 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 16:12 الاقسام: منوعات  
قعيد خارق يسحب مقطورة بيديه المجردتين

قعيد خارق يسحب مقطورة بيديه المجردتين

توج شاب قعيد بريطاني، يدعى غريغ برامويل، ويبلغ من العمر 31 عاماً، بلقب أقوى رجل مقعد في العالم، وذلك بعدما نجح في سحب مقطورة بيديه المجردتين، متفوقا على باقي منافسيه في المسابقة التي أقيمت في حديقة لندن الأولمبية، وتضمنت 5 تحديات مختلفة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غريغ ولد بمرض وراثي في العمود الفقري، يحد بشدة من حركته، حيث يكافح في المشي بدلا من اعتماد كرسي متحرك، وبالرغم من ذلك إلا أنه وجد مصدر شغفه في رفع الأثقال، والذي بدأ التدريب عليه وهو في عمر 19 عاما.

وقال غريغ إنه اعتاد على مشاهدة أقوى رجل في رفع الأثقال في العالم منذ أن كان طفلا، ولكنه لم يتوقع أبداً أن يكون يوما حاملا لهذا اللقب، بسبب إعاقته، ولكن التدريب منحنه هذا الهدف، حتى يتمكن من تحقيقه وأن يثبت لطفله أن التصميم والإرادة يمكنهم تحقيق أي شيء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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