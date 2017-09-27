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رقم الخبر: 203645 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: منوعات  
محتالة تزوجت 7 مرات في 4 أشهر!

محتالة تزوجت 7 مرات في 4 أشهر!

استطاعت فتاة هندية في الثامنة عشرة من عمرها الزواج 7 مرات في 4 أشهر فقط. ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن الفتاة اعتقلت لاحتيالها بسرقة ضحاياها عبر زواج «وهمي» في مدينة سرجودا في إقليم البنجاب.

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن «الفتاة قد تزوجت 7 مرات خلال 4 أشهر فقط، وسرقت مقتنيات عالية القيمة من ضحاياها».

وأثار القضية اثنان من ضحاياها بعد تقديمهما شكوى مرفقة بعقود الزواج لإحدى المحاكم، ووفقا لمصادر في المحكمة، فإن الفتاة وتدعى سنا، اعتادت أن تختفي بعد يوم أو يومين من الزواج مع سرقة متعلقات وجواهر.

وتم تسجيل القضية لدى مركز الشرطة في المنطقة الحضرية ضد الفتاة، وأمرت المحكمة بسجنها. واقترفت الفتاة جرائمها بمساعدة مجموعة معاونة من بينها شقيق مزعوم وأب و«مأذون» اتضـــح أيضاً أنهما مزيفان. ولم يتم تسجيل أي من عقود الزواج بالشكل الصحيح.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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