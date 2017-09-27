عثر أحد صائدي الكنوز، بالقرب من مدينة أورانینبورغ الألمانیة، على قطعة معدنیة مشعة يعتقد أنها تعود لقنبلة نووية كانت تطورها ألمانیا النازية في حقبة هتلر.

فقد عثر على هذه القطعة عالم الآثار الهاوي وصائد الكنوز بیرند ثالمان (64 عاماً)، خلال إحدى رحلاته في البحث عن الكنوز بالقرب من مدينة أورانینبورغ الألمانیة، وذلك عندما بدأ كاشف المعادن الذي كان بحوزته بإصدار إشارات غیر اعتیادية.

وبعد عثوره على القطعة الغريبة، أخذها معه للمنزل وأبلغ الشرطة التي سارعت لفحصها، لتكتشف أنها تصدر إشعاعات ضارة، حیث اتخذت الإجراءات بإجلاء 15 مواطناً يقطنون في المنازل المجاورة.

أما القطعة فتم نقلها بصندوق من الرصاص العازل لیتم معاينتها بدقة من قبل خبراء السلامة الإشعاعیة.

ووفقاً للصحیفة: (يعتقد ثالمان أن هذه القطعة المعدنیة المشعة دلیل على وجود مركز أبحاث سري كانت تستخدمه ألمانیا لتطوير الأبحاث النووية السرية في فترة الحرب العالمیة الثانیة).

وأشارت الصحیفة إلى أن السلطات المحلیة (قامت بتوجیه التهم إلیه بحیازة قطع تحوي على مواد مشعة، وذلك بعد أن رفض الإفصاح عن المكان الذي عثر فیه عليها).

وأكد بیرند ثالمان أنه سیواصل تحرياته لإكتشاف المركز النازي السري لتطوير الأسلحة النووية بالقرب من أورانینبورغ.