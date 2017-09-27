أثبتت المرأة قدرتها على القيام بأصعب المهام التي يتفوق فيها الرجال وفاقتهم في بعض الأحيان، إلا أن ما تقوم شابة صينية يعد ضربا من المستحيل بقدرتها المذهلة على تسلق الجبال بقوة لا يستطيع الكثيرون القيام بها.

وأصبحت المواطنة الصينية (لوهدينج بينج) واحدة من أشجع النساء في العالم، لما تتمتع به من رشاقة مذهلة، جعلتها تنال لقب المرأة الخارقة عن اقتدار فهي الوحيدة في مجموعة كلها من الرجال الذين حاكوا بمهارة فيلم (سبايدر مان) أو (الرجل العنكبوت)، لتضيف لهم جديداً بالمرأة العنكبوت أو (سبايدر وومان).

وقال موقع (أوديتي سنترال) الأمريكي، أن بينغ صعدت جبالا خطرة يصل إرتفاعها الى مئات الأمتار بدون حبال أو معدات سلامة من أي نوع للترفيه وللسياحة في مقاطعة قويتشو الصينية.

والمرأة العنكبوت الصينية متزوجة ولديها أطفال، ولا زالت تتمتع بشباب فوق الثلاثين، حيث يبلغ عمرها 37 عاماً، وقامت بالمغامرة رغم مطالبة زوجها وأهلها لها عدم القيام بذلك، لكنها رفضت وتم توثيق عملية تسلقها المستحيلة.

وحصد الفيديو الذي صور مغامراتها آلاف الاعجابات والمشاركات حيث تخطى الـ500 ألف مشاهدة منذ نشره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بعرض مقاطع الفيديو (يوتيوب).