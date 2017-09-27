فازت الممثلة الإيرانية الشّابة صدَف عسكري بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان Fiumicino الإيطالي عن اوّل ظهور لها على الشّاشة السّينمائية.

وقد فازت الفنانة الإيرانية بالجائزة في الدورة الأولى من هذا المهرجان عن دورها الذي أدّته في الفيلم السينمائي «الإختفاء» للمخرج الإيراني علي عسكري.

ويعتبر مهرجان Fuimicino أحد المهرجانات السينمائية الوليدة في إيطاليا حيث أن هذه السنة هي دورته الأولى وتتنافس في هذا المهرجان أفلام سينمائية من جميع أنحاء العالم.

المهرجان الأيطالي يحوي ثلاث أقسام رئيسية تشمل: الأفلام الطويلة، الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة ويتم تنظيمه بالتعاول مع إدارة مدينة Fuimicino الإيطالية.