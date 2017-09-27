من المقرّر أن يتمّ عرض الفيلمين الوثائقيين الإيرانيين «موسم التّشذيب» للمخرج لقمان خالدي و«A157» للمخرج بهروز نوراني بور في الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان «كمبريدج» البريطاني.

وسيتمّ عرض فيلم «A157» يومي 21 و 22 أكتوبر القادم كما سيتمّ عرض فيلم «فصل التّشذيب» يومي 24 و26 أكتوبر أثناء مشاركتهما في مسابقة أحسن فيلم حسب راي الجمهور.

وقد حاز فيلم «A157» على عدة جوائز محلية ودولية منها جوائز مهرجانات فجر، المقاومة سينما الحقيقة وجائزة مهرجان «Zeichen der Nach» الدولي المقام في ألمانيا، وجائزة الجمهور من مهرجان «Chambéry» الفرنسي وغيرها.

كما نال الفيلم الوثائقي «فصل التّشذيب» عدة جوائز وشهادات تشمل جوائز من مهرجانات سينما الحقيقة وعالم التّصوير كما حاز على ترشيح لاحسن إخراج في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان فجر الدولي.

وستقام الدورة السابعة والثلاثون من مهرجان كمبريدج البريطاني في الفترة بين 19 و 26 اكتوبر المقبل في مدينة كمبريدج البريطانية.