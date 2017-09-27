ووقع الاتفاقية عن الجانب الايراني مدير عام موسسة فارابي «علي رضا تابش» فيما وقعتها عن جانب ارمينيا المديرة العامة للمركز الوطني للسينما «شوشانيك ميرزاخانيان».

وتنص الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات وقابلة للتمديد، على الارتقاء بمستوى التعاون الثقافي المشترك بين البلدين سيما في المجال السينمائي اعتمادا على الاواصر الثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والأرميني.

كما ترسم الاتفاقية، إطار العلاقات طويلة الأمد بين مؤسسة فارابي و المركز الوطني للسينما في أرمينيا في مختلف المجالات بما فيها الابحاث و إقامة المهرجانات وعرض الأفلام وتعليم الكوادر الإنسانية.