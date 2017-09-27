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رقم الخبر: 203635 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران وأرمينيا تتعاونان في مجال الإنتاج السينمائي

ايران وأرمينيا تتعاونان في مجال الإنتاج السينمائي

وقعت مؤسسة فارابي السينمائية والمركز الوطني للسينما في ارمينيا اتفاقية لإنجاز مشاريع سينمائية مشتركة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الايراني مدير عام موسسة فارابي «علي رضا تابش» فيما وقعتها عن جانب ارمينيا المديرة العامة للمركز الوطني للسينما «شوشانيك ميرزاخانيان».

وتنص الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات وقابلة للتمديد، على الارتقاء بمستوى التعاون الثقافي المشترك بين البلدين سيما في المجال السينمائي اعتمادا على الاواصر الثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والأرميني.

كما ترسم الاتفاقية، إطار العلاقات طويلة الأمد بين مؤسسة فارابي و المركز الوطني للسينما في أرمينيا في مختلف المجالات بما فيها الابحاث و إقامة المهرجانات وعرض الأفلام وتعليم الكوادر الإنسانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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